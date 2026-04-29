Capturan a presunto asaltante señalado de robarle y dispararle a sus víctimas

El detenido es acusado de ser uno de los responsables de cometer violentos asaltos en la zona 13 capitalina.
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La Fiscalía contra el Delito de Femicidio coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC) la detención de Milton Gabriel López García, de 25 años, en cumplimiento de orden de captura vigente por los delitos de asesinato en grado de tentativa y robo agravado.
Dicha aprehensión fue efectuada en el sector conocido como "La Cuchilla", en la colonia El Mezquital, en la zona 12 de Villa Nueva.
De acuerdo con la investigación, el 27 de enero del presente año, el sindicado junto a otros dos hombres que se conducían en vehículos de dos ruedas, interceptaron a una víctima en la zona 13 capitalina, le robaron y le dispararon, según indicó el Ministerio Público (MP).
Además, podría estar relacionado a otros violentos asaltos en el sector de la colonia Pamplona, zona 13, según detalló la PNC.