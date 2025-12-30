Se cruzó de carril y terminó volcado en ruta Interamericana

El conductor impactó contra un motorista y terminó en el carril contrario.
Un fuerte accidente se registró la tarde de este martes 30 de diciembre en el kilómetro 123.5 de la ruta Interamericana.
El conductor de un vehículo se pasó al carril contrario e impactó contra un motociclista.
Finalmente, el auto terminó volcado, bloqueando el paso en el sector.
Socorristas ya están en el lugar para atender la emergencia.