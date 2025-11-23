Vehículo se incendia en plena vía (video)

Las fuertes llamas que salían del vehículo alarmaron a los vecinos del sector.
OTRAS NOTICIAS: Microbús que cayó en barranco de Huehuetenango no contaba con seguro obligatorio
En redes sociales circula un video del incendio de un vehículo en la zona 18.
Se observa que el vehículo estaría estacionado en la calle cuando comienzó a arder en llamas desde la parte frontal del vehículo; bolsas de basura y residuos se encuentran a su alrededor.
Así se produjo el incendio:
Se espera la presencia de autoridades para identificar la razón del incendio.