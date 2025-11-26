Vehículo queda atorado en arriate central en Calzada San Juan

Colisiones, vehículos averiados y atropellados esta mañana.
Un vehículo tipo camioneta colisionó contra el arriate central que divide los carriles de la Calzada San Juan y 6ta Avenida frente a colonia La Florida Zona 19.
Asimismo Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informa que en la ciudad de Guatemala se reportan colisiones, vehículos averiados y atropellados.
Una persona fue atropellada en la Calzada San Juan, en colonia La Florida. Bomberos se presentaron en el lugar para darle asistencia médica.
Por aparte, se reportó que la parte trasera del Congreso de la república se liberó y ya se puede transitar en la 8va avenida.
También se presentó una colisión entre dos vehículos particulares en conexión entre Avenida Reforma y Vía 6 de zona 4. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encuentra brindando apoyo para agilizar el paso vehícular.