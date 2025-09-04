Retiran vehículo volcado que complica tránsito en la Aguilar Batres (video)

-

Un video permite ver el momento en el que vehículo es movilizado del lugar del percance.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó este jueves 4 de septiembre sobre varios incidentes viales que afectan la movilidad en diferentes puntos del municipio y en rutas hacia la ciudad capital.

Entre los hechos reportados se encuentra el vuelco de un vehículo en la 35 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres, en dirección a la capital.

Las autoridades trabajan en el retiro del automotor para restablecer el flujo vehicular, pues la presencia de curiosos ha generado tránsito lento en el sector.

Según la vocera, Dalia Santos, una unidad de bomberos municipales verificó el incidente y confirmó que no hubo personas heridas.

#URGENTE vehículo volcado en la 35 calle calzada Raúl Aguilar Batres con dirección a la ciudad #PMTVillaNueva no reporta personas heridas. pic.twitter.com/vPFtDvv5Ab — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 4, 2025

En otro punto, la PMT reportó un vehículo encunetado en la ruta que conduce de Bárcenas hacia el Túnel. Una grúa ya se encuentra en el lugar para retirar la unidad.

(Foto: PMT Villa Nueva)

La institución también informó sobre un accidente en la 50 calle de la misma calzada Raúl Aguilar Batres con dirección al sur, así como el retiro de un tráiler en la subida de Villa Lobos. Además, mantienen supervisión en el kilómetro 15 de la ruta C-A9, donde se registra alta carga vehicular.

La PMT recomendó a los automovilistas conducir con precaución para prevenir incidentes y respetar las señalizaciones de tránsito.

