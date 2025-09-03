Investigan muerte de estudiante en un colegio de Quetzaltenango

-

Cuando los bomberos atendieron la emergencia, el estudiante ya no contaba con signos vitales.

Keneth Cayax, de 13 años, falleció el pasado lunes 1 de septiembre en un establecimiento educativo ubicado en la aldea Choquiac, Cantel, Quetzaltenango.

Compañeros relataron que Keneth sufrió una caída mientras descendía de las gradas. (Foto: Nuestro Diario)

El informe preliminar indica que el hecho ocurrió mientras el adolescente descendía las gradas del segundo nivel del colegio, según relataron sus compañeros.

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre la caída del alumno, al llegar al establecimiento encontraron al estudiante tendido en el pasillo sin signos vitales. Las autoridades fueron notificadas para iniciar las diligencias de investigación.

Hasta el momento se esperan los resultados del Inacif para conocer la causa de muerte de Keneth. (Foto: Nuestro Diario)

"Al llegar al segundo nivel del establecimiento educativo, encontramos a una persona tirada en el pasillo. Al evaluarla, ya no tenía signos vitales, por lo que se avisó a las autoridades para comenzar las investigaciones", indicó uno de los socorristas.

Hasta el momento, no se ha recibido el dictamen del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), por lo que las causas del deceso continúan sin esclarecerse.

El centro educativo publicó un mensaje en sus plataformas digitales en el que lamentó el fallecimiento, sin proporcionar detalles sobre lo sucedido.

(Imagen: Nuestro Diario)

*Con información de Nuestro Diario

