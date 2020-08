El gesto de un vendedor que se ha vuelto tendencia en Argentina

Una mujer que un día fue a una venta de verduras para comprar varios productos, olvidó su bolsa, la cual fue encontrada por el encargado del lugar que al percatarse del incidente, guardó la cartera sin siquiera abrirla para esperar a que la dueña regresara.

Lo que Ronald, el encargado del puesto no sabía, es que dentro de la bolsa había una gran suma de dinero. La insólita historia se produjo en La Plata, Argentina y se ha convertido en tendencia en los últimos días.

“Hace un mes atrás una clienta iba de pasada que olvidó una cartera. Yo no sabía de quién era y nunca la abrí. Pensé que alguien iba a venir a buscarla, pero pasaron días, semanas, hasta que se cumplió el mes”, declaró el comerciante al medio argentino 0221.

Cuando volvió la dueña a la verdulería, un mes después, ella ya la había dado por perdida. Sin embargo, preguntó si por casualidad la había dejado ahí.

El joven se siente sorprendido por el alcance que ha tenido su buen actuar y no aprovecharse de un error ajeno. (Foto: AGLP)

“Fui a buscar la cartera y la señora empezó a llorar, me dijo que contenía mucha plata y que le salvé la vida porque era para algo muy importante”, relató Ronald, cuyo gesto de honestidad se ha vuelto viral al devolver la cantidad equivalente a Q52,291.67.

La bolsa contenía medio millón de pesos argentinos. Aunque Ronald dice que al principio se negó, al final terminó por aceptar la recompensa que la mujer le ofreció por haber guardado la bolsa todo ese tiempo.

La historia ha generado diversas reacciones, mientras que Ronald va en camino a convertirse en un símbolo de honestidad para la gente de La Plata en tiempos complejos.

Cuando los medios le preguntaron a Ronald si en algún momento consideró revisar la bolsa o aun quedarse el contenido, él solo responde que eso va contra la educación que recibió en casa.

“Mi viejo me decía ‘lo que no es tuyo, no lo tomés'”, resaltó.