Vendía y repartía comida: ataque armado deja sin vida a una mujer

La pareja sentimental de la víctima también resultó herida tras el incidente armado en la vía pública.
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Un ataque armado contra una pareja sucedió este miércoles 29 de abril en la colonia Virginia, en el municipio de Puerto Barrios, en el departamento de Izabal.
En ese lugar falleció María José Aguilar Orellana, de 30 años, quien sufrió múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
Bomberos Voluntarios arribaron a la escena del crimen, en donde le brindaron atención prehospitalaria a Julio César Cruz García, quien resultó herido tras el hecho de violencia.
La víctima herida fue trasladada de emergencia a Hospital Nacional de la Amistad Japón-Guatemala, ubicado en dicho municipio.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaron la escena e hicieron el recuento de aproximadamente diez casquillos de arma de fuego.
Era comerciante
Familiares de Aguilar Orellana acudieron al lugar a reconocer el cuerpo e indicaron que las víctimas eran pareja.
Además, la víctima mortal se dedicaba a la venta y reparto a domicilio de comida. Al momento del ataque había llegado a dejarle el almuerzo a su pareja sentimental, según indicaron los familiares.
De momento se desconoce el motivo del ataque armado que cobró la vida de María José.