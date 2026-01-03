Miles de venezolanos exiliados celebran captura de Nicolás Maduro (videos)

-

Millones de venezolanos han migrado hacia otros países por colapso económico o represiones políticas en su país y el recién pasado sábado se reunieron miles de ellos en diferentes ciudades del mundo a celebrar la caída de Maduro.

"Por fin vamos a poder regresar a casa", dice la vendedora Yurimar Rojas, desde su exilio en Chile. Como ella los migrantes venezolanos celebran en el mundo la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, aunque también expresan incertidumbre y miedo.

Algunos de los casi ocho millones de venezolanos que huyeron del colapso económico y la represión bajo el mandato chavista se reunieron por miles en ciudades de todo el mundo este sábado.

"Por fin vamos a tener un país libre", señala Rojas a la AFP, junto a una multitud de migrantes con banderas venezolanas en el parque Almagro de Santiago y en los alrededores de la Estación Central.

Mientras las calles de Caracas lucen desoladas y con olor a pólvora tras la espectacular intervención militar de Estados Unidos, la diáspora venezolana festeja el fin del mandato de Maduro cuyas reelecciones en 2018 y 2024 fueron ampliamente rechazadas por fraudulentas.

Maduro responderá ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo, mientras Estados Unidos asumirá el poder hasta que haya "una transición pacífica", según el presidente estadounidense Donald Trump.

"Miedo, nostalgia, emoción, son tantas cosas que en estos momentos estamos viviendo", dice la venezolana Lorena Salazar en Madrid.

"Yo creo que es el mejor regalo que nos han podido dar al iniciar el año", añade a la AFP la manicurista de 38 años en la capital española, un país con unos 400 mil venezolanos.

Allí Carmen Morales asegura que los migrantes están "entre la euforia y la cautela". "Lo que ha sucedido ahora no tiene precedentes", indica la periodista de 51 años.

"¡Gracias Trump!"

En Miami, cientos de personas se concentraron para festejar. Unos besaban eufóricos la bandera venezolana y otros saltaban emocionados.

"Venezuela amanece libre", dice con lágrimas en los ojos y la voz quebrada Anabela Ramos.

Uno de los manifestantes gritó: "¡Gracias, Trump!".

"Es mucha emoción, es demasiado, 27 años esperando este momento y ya cayó, por fin cayó", agrega.

En Perú, cientos de venezolanos se concentraron con música y cánticos: "Ha sido capturado un delincuente, un criminal que le ha hecho mucho daño al país", dice Oscar Pérez, vocero de la Unión Venezolana en Lima.

Y en Ecuador, una treintena de venezolanos se reunió en el parque La Carolina, en el corazón financiero de Quito.

Kimberly López, una comerciante de 33 años que salió hace cinco años de Venezuela, dijo haber recibido en un principio la noticia con "bastante incredulidad".

"Hemos llorado y llorado" de alegría. Definitivamente la meta es volver a Venezuela", añade.

En Colombia, el mayor receptor de la migración con casi 3 millones de venezolanos, Mireya Gualdrón dijo estar "feliz".

"Es un nuevo comienzo para Venezuela, para las personas que están fuera de este país, para los que se fueron, para los que deben de regresar", dice en la ciudad fronteriza de Cúcuta la ama de casa de 55 años, cuyos hijos viven fuera de Venezuela.

En Bogotá, el guardia de seguridad Yeiner Benítez se emocionó al recordar las dificultades y el miedo que le llevaron a abandonar Venezuela en 2022.

"Han sido unos años de hambre, miseria, tortura, amigos perdidos, amigos desaparecidos", dice.

"Lo que pasa hoy es extraordinario, es justicia divina", añade.