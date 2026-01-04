Venezolanos en Guatemala festejan la caída de Nicolás Maduro

-

Los festejos en distintas partes del mundo se han visto por parte de los ciudadanos venezolanos.

EN CONTEXTO: Una multitud de venezolanos celebra en Florida la caída de Maduro

Decenas de ciudadanos de origen venezolano se reunieron este 3 de enero en la avenida Las Américas frente al monumento a Simón Bolívar para celebrar la caída del presidente Nicolás Maduro.

En medio de rostros de alegría y esperanza, varios de los asistentes portaban banderas, playeras y otros utensilios alusivos al país que dejaron hace varios años.

Luis Guerra dejó su patria hace ocho años y hoy ve con esperanza un nuevo futuro para su país.

Uno de los ciudadanos venezolanos relata cómo ha vivido este día histórico para su país pic.twitter.com/hE2rKY0oYm — Soy 502 (@soy_502) January 4, 2026

Andreina Pavón, presidenta de la Asociación de venezolanos en Guatemala, expresa su satisfacción y esperan un cambio hacia la libertad de Venezuela.

"Es el inicio, pero falta todo el régimen. Salimos de Venezuela por alguna razón. Estamos contentos, pero también estamos preocupados por lo que pueda pasar", expresó.

Una familia festejó la caída de Maduro este 3 de enero. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Crisis

Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos contra Venezuela durante la madrugada del 3 de enero, y Donald Trump afirmó que las fuerzas de su país habían capturado y sacado del país al presidente venezolano, Nicolás Maduro.