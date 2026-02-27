Versión Impresa
Confirman el fallecimiento del hombre herido en ataque armado de zona 13

  • Por Reychel Méndez
27 de febrero de 2026, 10:48
El hombre herido en un intento de asalto en zona 13 era un soldado de primera división del Ejército de Guatemala. (Foto: Redes Sociales)

Autoridades y familiares han confirmado el fallecimiento del hombre de 25 años baleado en zona 13.

OTRAS NOTICIAS: Intento de asalto provoca un ataque armado en zona 13 (video)

Un ataque armado se reportó el pasado 26 de febrero en la 7a. avenida y 5a. calle de la zona 13 capitalina, donde en un intento de robo de motocicleta hirieron con proyectil de arma de fuego a un hombre de 25 años. 

Según las autoridades, el hombre fue identificado como Edin Obdulio Gregorio Segura, quien era soldado de Primera Especialista, fue trasladado por Bomberos Municipales al Hospital Roosevelt con varias heridas en el cráneo y tórax.

El hombre había sido trasladado al Hospital Roosevelt pero horas después del ataque falleció. (Foto: Bomberos Municipales)
Este viernes 27 de febrero se confirmó su deceso debido a la gravedad de sus heridas. Momentos después de su fallecimiento,

El Ministerio de la Defensa compartió una esquela lamentando la pérdida del elemento.

Mientras tanto, la Policía Nacional Civil continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y para dar con el paradero de los responsables.

