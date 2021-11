La historia del "Joker" que provocó terror en un tren de Tokio

El joven contó a la Policía que cometió errores en su trabajo y quería recibir la pena de muerte si mataba a otras personas.

El maníaco que empuñaba un cuchillo vestido como el Joker, y quien provocó un alboroto en un tren en Japón, le dijo a la policía que esperaba obtener la pena de muerte porque había "metido la pata en el trabajo", según un informe.

"Quería morir", dijo Kyota Hattori, de 24 años, a la policía sobre el ataque que dejó 17 personas heridas y terminó con imágenes ahora virales de él sentado tranquilamente con las piernas cruzadas y fumando un cigarrillo en el tren de Tokio el cual había incendiado parcialmente.

“Me equivoqué en el trabajo en junio y no me llevaba bien con mis amigos”, explicó Hattori a la policía, según el Japan News, que no dio más detalles sobre lo que había sucedido.

“Pensé que si mataba a dos o más personas, recibiría la pena de muerte. No importaba quiénes fueran”, aparentemente confesó.

Hattori dijo que roció pesticida en los ojos de un hombre de 72 años que estaba a su lado en el tren expreso, luego trató de matarlo apuñalándolo en el pecho con un cuchillo de 30 centímetros, según el informe.

Confesó querer matar al hombre, que se encuentra en estado crítico después de que el cuchillo le atravesó el pulmón, dijo el periódico.

Luego se trasladó a otro vagón, donde esparció líquido para encendedor y prendió fuego a los asientos y los alrededores, y la mayoría de las otras 16 lesiones provinieron de la inhalación de humo, dijeron las autoridades.

Hattori confesó estar inspirado por un ataque a un tren anterior en Tokio en el que 10 personas resultaron heridas en agosto.

Hattori todavía está siendo investigado bajo sospecha de intento de asesinato, dijo el lunes el departamento de policía metropolitana de Tokio.

Si bien las muertes por disparos son raras en Japón, el país ha tenido una serie de asesinatos con cuchillo de alto perfil en los últimos años.