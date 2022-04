La verdadera historia detrás de las polémicas fotos de Ángela Aguilar

El novio 15 años mayor de Ángela Aguilar revela la verdadera historia detrás de las polémicas fotos junto con la artista.

Ángela Aguilar y Gussy Lau, siguen acaparando la atención tras la filtración de unas polémicas fotografías.

A pesar de que el compositor confirmó que sostiene un romance con la cantante, las especulaciones entorno a este tema continúan. Fue mediante una transmisión en vivo de Instagram, en donde Gussy aprovechó para aclarar la situación.

Además, reveló la historia que existe detrás de las fotos. Según el hombre de 33 años, se trata de unas capturas de pantalla que fueron sacadas de un video que él compartió con un grupo de seguidores en específico, quienes traicionaron su confianza.

(Foto: Instagram)

La verdadera historia

Pero, ahondando en las imágenes, explicó que la verdadera historia es que en ese momento en el que se captó el video, él y Ángela disfrutaban de un momento ameno y divertido.

Realizaban una broma sobre el tamaño de la cabeza de Gussy, y fue entonces cuando luego, él colocó su lengua en la boca de la artista mexicana.

Yo subí un video y yo le decía ‘mira el cabezón que tengo, eso me hace más inteligente’ si tengo la cabeza así de grande es porque tengo mucho cerebro y en eso que me dice: ‘el que tengas la cabeza grande no significa que tengas un cerebro”, explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ️ (@elterribleradio)

*Con información de El Heraldo de México.