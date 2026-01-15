Verónica Castro es hospitalizada de emergencia

-

Verónica Castro fue hospitalizada de emergencia y pasó la noche en observación debido a intensos dolores.

Según medios internacionales su padecimiento se debe a un percance sufrido en televisión hace más de una década.

Una fuente dijo a Televisa: "(No) existe nada que aclarar, ni rumor que desmentir, pasó la noche en el hospital porque se le hicieron varios estudios y definir tratamientos de rehabilitación".

Pati Chapoy afirmó que la actriz y conductora de televisión habría tomado la decisión de internarse ante la sugerencia de su médico para "tomar terapia".

"Hace unos años tuvo una caída de un elefante, que la llevó a varias operaciones en la columna vertebral, tiene algunos discos que le tuvieron que poner y ha sido un tema de toda la vida", mencionó.

Al parecer este accidente en el set le está pasando factura: "Obviamente tiene dolores por todos lados y tomaron la decisión, junto con su doctor, de estar uno o dos días hospitalizada para recibir terapia", informó, "No, (no es una cirugía), es terapia".

El accidente

Verónica castro sufrió un accidente en vivo durante el final del programa 'Gran hermano', al caye mientras montaba al animal, hecho que dañó su columna y el cuello. La actriz tuvo que reconstruir toda su espalda y optar por un cuello de titanio,