Verrugas: causas, tratamientos y cuidados de la piel

Descubre cómo tratar verrugas y fibromas blandos con procedimientos dermatológicos y aprende a prevenir daños en la piel.

Las verrugas, conocidas popularmente como mezquinos, son una de las afecciones cutáneas más frecuentes que atienden los dermatólogos en el Hospital Regional de Occidente.

La doctora Dheltmy Castillo, dermatóloga pediatra con 11 años de experiencia, explica que estas pequeñas protuberancias son causadas principalmente por el virus del papiloma humano (VPH), el cual se transmite por contacto directo o mediante objetos contaminados.





Las personas de piel blanca suelen ser más propensas al aparecimiento de lunares. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

"Las verrugas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero son más frecuentes en manos, pies y rostro. Aunque en la mayoría de los casos son benignas, deben tratarse adecuadamente para evitar su propagación", señala la doctora Castillo.

El tratamiento depende del tipo, tamaño y ubicación de la verruga. Entre los procedimientos más utilizados se encuentran la crioterapia, que consiste en la aplicación de nitrógeno líquido para congelar la lesión; la electrocauterización, que elimina la verruga mediante calor controlado; el láser dermatológico, recomendado en casos resistentes o por motivos estéticos; y los tratamientos tópicos, como ácidos o soluciones queratolíticas, siempre bajo supervisión médica.





La evaluación de las lesiones de la piel se hacen con equipo especial. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

La especialista advierte que no se deben arrancar ni raspar las verrugas, ya que esto puede causar infecciones o dejar cicatrices.

Además de las verrugas virales, la doctora Castillo menciona que existen otras protuberancias cutáneas que pueden desarrollarse por el exceso de glucosa en la sangre o los cambios bruscos de peso. "Algunas personas presentan acrocordones, también llamados fibromas blandos, que aparecen en el cuello, axilas o párpados. No son malignos, pero suelen estar asociados con resistencia a la insulina o sobrepeso", comenta la dermatóloga.





Las verrugas y lunares no son malignos. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

La especialista también enfatiza la importancia de la protección solar para evitar daños en los lunares. "Un lunar que cambia de forma, color o tamaño debe ser evaluado por un especialista, ya que podría ser un signo de melanoma u otro tipo de cáncer de piel. El uso diario de protector solar es fundamental, incluso en días nublados", advierte Castillo.

El cuidado preventivo y la atención dermatológica oportuna son las mejores herramientas para mantener una piel sana, libre de infecciones y con un aspecto estético saludable.