Esto dice el padre de Keyla Villeda sobre el asesinato de su hija

El padre de Keyla Villeda, la mujer acribillada en Chiquimula, contó su versión de los hechos.

El papá de Keyla es un comerciante en Chiquimula, donde ocurrió el asesinato y fue abordado vía telefónica por TN23.

Según su relato Keyla salió a almorzar como todos los días y se dirigía a su casa en su moto para compartir ese momento del día junto a su hijo de nueve años.

Según explicó habría una posibilidad de que alguien pagara para asesinar de manera brutal a la joven.

"Ella estaba trabajando en la clínica y como todos los días iba a almorzar a la casa en moto, lo que pasa es que no le dio tiempo de subirse, él la estaba esperando a la puerta del doctor... había mucho baboso que la enamoraba, nosotros pensamos que le pagaron a alguien para que la matara", explicó.

El padre de la víctima fue cuestionado acerca de si Villeda tenía una relación sentimental actualmente, ya que desde hacía mucho tiempo se había separado del padre de su pequeño. " Yo pienso que si, en realidad no sé, yo la miraba un rato, ella vivía en su casa con su hijo, con el papá del niño nunca tuvimos problemas, ella no tenía problemas, yo pienso que alguien, alguna mujer, le debió haber pagado a quien la mató, no sé, yo siento eso", agregó.

Amenazas de muerte:

El comerciante contó que en algún tiempo Keyla recibió amenazas de muerte. Ella se separó hace 7 años de su primera pareja con quien tuvo a su hijo que ahora tiene 9 años y "su relación era cordial", dijo.

La teoría de amigos y familiares se enfocó en una segunda pareja que ella tuvo, con quien terminó su relación dos años atrás, al parecer ella habría recibido amenazas de la novia de esta persona, pero ella no puso ninguna denuncia. Esto confirma la teoría del padre, quien dijo que una mujer habría pagado para que le arrebataran la vida.

A la pregunta de ¿qué pasará con el pequeño de ahora en adelante?, él respondió que seguro vivirá con su padre.

Keyla Villeda se graduó de maestra y tenía una plaza de secretaria en un hospital privado.

Falleció el 5 de enero luego de ser víctima de un ataque directo por un sicario en la zona 1 de Chiquimula, el pasado 4 de enero de 2022.

El asesino esperó a la joven fuera de su lugar de trabajo cuando ella salió a almorzar. Un hombre vestido de negro con la cabeza cubierta con una gorra y la capucha de su sudadero le disparó en varias ocasiones, rematándola con un disparo en la cabeza. El motivo del ataque aún se encuentra en investigación, según dio a conocer el MP.