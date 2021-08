Verstappen gana la carrera más corta de la Fórmula Uno

Segundo de este "simulacro" de carrera fue el británico George Russell (Williams), la sorpresa del sábado en la sesión de clasificación.

Según el reglamento, deben darse dos vueltas como mínimo para la atribución de puntos. Si el líder efectúa menos del 75% de la distancia inicialmente prevista (44 vueltas de siete kilómetros), únicamente se distribuye la mitad de puntos.

Max Verstappen wins the shortest #F1 race in history, surpassing the 14 laps of Australia 1991



Verstappen, que comenzó desde la 'pole position', suma así 12.5 puntos. Russell, segundo, se lleva 9 puntos y Hamilton 7.5 puntos.

Como Hamilton empezó el fin de semana como líder de la general con ocho puntos sobre Verstappen, se mantiene primero, ahora con tres unidades de margen.

"Es una pena no haber podido dar más vueltas, pero las condiciones eran delicadas", estimó Verstappen. "El mérito es hoy de los fans que aguantaron en el circuito todo el día bajo lluvia, con el frío y el viento. Son los grandes ganadores hoy", señaló.

La siguiente carrera de la Fórmula 1 tendrá lugar el próximo fin de semana muy cerca de Bélgica, en Países Bajos, el país de Max Verstappen.