Drama asegurado: Verstappen gana en Catar y el título se define en la última carrera

-

El tetracampeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Catar de Fórmula 1 y alargó la lucha por el título contra los McLaren de Oscar Piastri (2º) y Lando Norris (4º) hasta la última cita de la temporada, en Abu Dabi el próximo domingo.

OTRAS NOTICIAS: Así quedaron las llaves de cuartos de final del Apertura 2025

Norris, que en caso de victoria se habría proclamado campeón del mundo este domingo, quedó relegado detrás del español Carlos Sainz (Williams), quien completó el podio, y perdió parte de su ventaja sobre Verstappen y Piastri antes de la última carrera del año.

El británico sigue dependiendo de sí mismo, gracias a los 12 puntos de margen sobre el neerlandés y a los 16 sobre su compañero australiano, antes de una carrera en el circuito de Yas Marina, donde la máxima puntuación para el ganador será de 25 puntos.

DRIVER STANDINGS (after 23/24 rounds)



It's going to be a grandstand finish to the season #F1 #QatarGP pic.twitter.com/WzJSpwRnK7 — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

La última vez que el título se decidió en la última carrera fue el año 2021, cuando el británico Lewis Hamilton, en aquel momento piloto de Mercedes, perdió el título mundial en la última vuelta contra "Mad Max".

El neerlandés demostró que su candidatura al título va en serio, cuando desde la tercera posición de la parrilla, superó en la primera vuelta a Norris, que partía segundo. Por delante, desde la pole, Piastri comenzó a aumentar la distancia respecto a sus perseguidores, para replicar su victoria del sábado en la carrera esprint.

El giro de guion no tardó en llegar, cuando en la séptima vuelta, un accidente entre Pierre Gasly (Alpine) y Nico Hülkenberg (Kick Sauber) provocó la intervención del coche de seguridad. Max Verstappen, al igual que la gran mayoría de pilotos, entró en ese momento en boxes para efectuar una de las dos paradas obligatorias de la carrera.

THREE DRIVERS, ONE WORLD TITLE...



DO NOT MISS THIS ONE!!! #F1 pic.twitter.com/sDVRckTGmV — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

McLaren decidió mantener a sus dos pilotos en pista, una decisión estratégica que le costó la victoria a los suyos.

Este fin de semana, los equipos debían respetar una nueva regla de seguridad que limita a 25 las vueltas máximas con el mismo juego de neumáticos. Dado que el Gran Premio de Catar se disputaba en 57 vueltas, cada piloto estaba obligado a parar como mínimo dos veces en boxes.

Verstappen, beneficiado por las paradas en boxes más rápidas durante safety car, se aseguró una ventaja para el resto de la carrera, mientras que los McLaren, especialmente Norris, se encontraron tráfico tras sus respectivas paradas, por lo que la definición del título de pilotos se dará en la última carrera de la temporada, en una definición de infarto.