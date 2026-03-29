Verstappen analiza el retiro: "No hay ningún placer en la nueva F1"

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El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen, cuyo inicio de temporada está siendo complicado y que terminó octavo en el Gran Premio de Japón este domingo, dejó entrever, desanimado, que podría dejar la categoría reina del automovilismo.

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Desde hace semanas, y de nuevo durante todo el fin de semana en Suzuka, el neerlandés de 28 años, que arrasó a sus rivales de 2021 a 2024 con cuatro títulos consecutivos y estuvo a punto de lograr un quinto el año pasado, no ha dejado de criticar el Red Bull de 2026, calificándolo de "ingobernable".

Verstappen tampoco ha dejado de criticar la nueva normativa sobre los motores, mitad eléctricos, mitad térmicos, de esta temporada, llegando a comparar las carreras de F1 con las del popular videojuego Mario Kart o con una Fórmula E (eléctrica) "con esteroides".

Entrevistado por la BBC, Verstappen reiteró que no encuentra "ningún placer en la nueva F1", es decir, al reglamento que rige ahora el campeonato del mundo.

Time for a break. Arigato pic.twitter.com/Vv3vmQv7o2 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) March 29, 2026

"Cuando lo piensas, ¿realmente vale la pena? (...) ¿No preferiría pasar más tiempo con mi familia, ver más a mis amigos, en lugar de practicar un deporte que no me satisface?", se preguntó.

Los entrenamientos y la clasificación del sábado fueron "un desastre y he intentado optimizar la carrera de hoy, pero el coche sigue siendo el mismo", se quejó ante algunos periodistas, después de haber terminado 8º en el Gran Premio, lejos de los primeros clasificados.

Tras salir desde la undécima posición de la parrilla, "he intentado simplemente de aguantar", suspiró el piloto ante algunos periodistas, visiblemente abatido y desanimado.