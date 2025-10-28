¿Es viable destituir al juez Fredy Orellana, tal y cómo lo pidió Bernardo Arévalo?

-

Tras el llamado del presidente Bernardo Arévalo a destituir al juez Fredy Orellana, expertos legales consultados por Soy502 explican por qué la destitución no es inmediata y los estrictos procesos que debe seguir el Organismo Judicial. La salida del juez Orellana, conocido por su papel en el Caso Semilla, pasa por un largo antejuicio por denuncia penal o un proceso disciplinario administrativo. La única vía rápida para su destitución es que la Corte de Constitucionalidad ordene su remoción por desobediencia directa, un escenario que debe ser probado.

"Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que, conforme a la ley, proceda a su inmediata destitución y, al mismo tiempo, exhorto a la Corte de Constitucionalidad a garantizar la debida ejecución del amparo que protegió los resultados electorales de 2023, incluyendo la aplicación de todas las medidas que hagan cumplir su resolución", esto fue lo que dijo el presidente Arévalo en la cadena nacional del pasado 26 de octubre.

Sin embargo, la destitución de un juez no es algo que se pueda realizar de manera inmediata y deben existir causales, según lo estipula la ley.

Soy502 consultó a dos abogados con conocimiento en el tema, para analizar cuáles podrían ser los escenarios a la petición que hizo Arévalo.

Escenarios para la destitución

Por una parte, Edgar Ortíz, planteó tres escenarios de cómo podría ser destituido, dos de ellos que no serían de manera inmediata.

La primera manera en que un juez puede ser destituido es a través de una denuncia penal, pero esto conlleva un proceso de antejuicio que podría no proceder o durar meses.

"Digamos que si un juez comete un delito, puede ser procesado y eventualmente ser enviado a prisión preventiva o ser suspendido en el cargo por el proceso penal que enfrenta. Por ejemplo, podríamos pensar que el Presidente denuncia por prevaricato, que es dictar resoluciones contrarias a la ley o que denuncia por violaciones, por resoluciones violatorias a la Constitución, por abuso de autoridad, que son delitos que más o menos podrían estar relacionados con los señalamientos que él hizo, Entonces, si fuera por un delito, realmente no es una destitución per se, sino que sería empezarle un proceso de antejuicio, porque los jueces tienen derecho de antejuicio, obviamente, ir al poder judicial al que se le tramite su antejuicio con todo lo que eso implica y, además, con el problema que una denuncia penal, puede tomar mucho tiempo, sino que también, recuerde, que la investigación penal está a cargo del Ministerio Público".

Es por ello, que la vía de una denuncia penal, no lograría la destitución de manera inmediata, pues tiene que llevar todo un proceso en el que él se puede defender o incluso presentar acciones legales que detengan el trámite.

La otra manera en que un juez puede ser destituido, es a través de un proceso disciplinario. Pero al igual que el antejuicio, tomaría su tiempo y aunque se presente la queja, no significa que esta avance.

"La Ley de Carrera Judicial tiene un proceso de disciplina que empieza con dos órganos: la Supervisión de Tribunales y la Junta de Disciplina", comenta Ortíz. El abogado ejemplifica que la primera entidad es como el MP, que debe investigar y la segunda es como un juez, que debe determinar si existe o no una falta grave o gravísima.

"Además, la Junta de Disciplina Judicial puede ordenar sanciones que van desde la amonestación hasta la destitución, si es destitución, va a la Corte Suprema de Justicia", ejemplifica Ortíz y reitera que sería un proceso largo.

El abogado señala un tercer escenario, en el que sí podría ser destituido de manera inmediata, pero influyen varios factores y tiene que ser ordenado por la Corte de Constitucionalidad, pues ya hay un precedente.

"Salvo que se detecte una desobediencia del juez, por ejemplo, en alguna de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Hay un famoso caso, que es el de Bienvenido Argueta, que fue ministro de Educación y por no cumplir una orden de la Corte lo destituyen", explicó.

El presidente Bernardo Arévalo, junto a su equipo de trabajo, durante la cadena nacional. (Foto: captura de pantalla/Soy502)

"Actúa con el hígado"

Mientras, Fernado Linares Beltranena, también considera que no es viable una destitución inmediata, pues para eso hay procedimientos. Además, cree que lo manifestado por Arévalo puede ser considerado como un delito.

"Yo creo que es delito porque la Constitución dice que los poderes son independientes, los unos entre sí, y él (Arévalo) está influyendo en el Organismo Judicial para que destituyan a una persona sólo porque no le gustan las resoluciones que dicta. ¿Por qué no ataca la resolución en lugar de a la persona? Eso dice más de Arévalo que del juez Orellana. Arévalo está actuando con el hígado y él debería en esto aplicar la razón", djo Linares.

Luego, agregó que para la destitución de jueces se tiene que respetar lo que la ley dice.

"Hay una oficina de disciplina judicial, hay una Ley de la Carrera Judicial, en esa ley están todas las faltas que pueden cometer los jueces. Por ejemplo, y ha pasado, llegan a trabajar ebrios, echan los tragos, etcétera. Entonces hay audiencia, hay prueba, y finalmente se le condena o no, y hay toda clase de sanciones. Hay sanciones leves, amonestaciones, amonestaciones escritas, suspensión y por última expulsión, cuando es muy grave. Es decir, hay un debido proceso. Pero, viene Arevalo y pide, échenlo, como si se tratara de un empleado de él", dijo Linares.

Además el exdiputado, considera que sería un mal precedente que se destituyera a un juez por las resoluciones que emite. "Imagínese yo, cuántas resoluciones en mi carrera profesional he tenido que no me gustan y si yo me hubiera puesto a meter el bote a jueces, a magistrados, las cárceles estarían llenas", concluyó Linares.

Las quejas no prosperan

Integrantes del Movimiento Semilla (cancelado por Orellana) han presentado múltiples quejas en contra del juez por malos tratos y malos procedimientos. En múltiples oportunidades se han quejado porque les ha negado el acceso al expediente, afectando el derecho a la defensa. También lo han recusado, pero no ha prosperado.

"Es parte de una lógica que hemos venido trabajando. Pareciera una estrategia de la Corte Suprema de Justicia y de la Junta de Disciplina, proteger a este tipo (juez Orellana) por más tiempo. Pero, ahorita ya es insostenible incluso para la gobernabilidad del país, tener a un juez que se ha dedicado y de tarea, ese tipo no hace nada más que atacar al partido y al Gobierno, entonces tener en el cargo a alguien así, no es sostenible ni para la Corte Suprema de Justicia", dijo la diputada oficialista, Andrea Reyes.

Esperan que con la petición de Arévalo, ahora sí se le preste la atención y se deje de proteger al juez.

"Hasta ahora, tanto la CSJ como la Junta de Disciplina han protegido al juez, pero creo que poco a poco van a ir prosperando las quejas en su contra para que sea destituido. Ahorita, la Corte tiene que empezar a dar muestras de buena voluntad, porque el presidente se lo pidió en cadena nacional, la presión debe ir dirigida a ellos en este momento", finalizó.

Bernardo Arévalo y Karin Herrera en la entrega de credenciales para participar en las Elecciones de 2023 (Foto: archivo/Soy502)

El juez Orellana

El juez Fredy Orellana está a cargo del juzgado Séptimo Penal. Ha conocido múltiples casos importantes, uno de los más fuertes ha sido el Caso Semilla, a través del cual ordenó abrir las cajas electorales, capturar a funcionarios del TSE, integrantes de Semilla, ordenó la cancelación del partido político, entre otros.

En septiembre de 2024, pese a las múltiples quejas en su contra y de haber sido incluido en la Lista Engel, la CSJ le prorrogó su período para cinco años más, pues en la evaluación practicada recibió 92.5 puntos.