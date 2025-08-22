Capturan a sicario que asesinó a un joven de 19 años en Jutiapa

-

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, pero falleció al ingresar debido a la gravedad de la herida.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan a los presuntos sospechos del crimen de hombre en zona 6 de Mixco

La Policía Nacional Civil (PNC) logró capturar a un hombre señalado de asesinar a un joven de 19 años en la aldea Cerro Gordo, Jutiapa.

Según el reporte policial, el presunto responsable, identificado como Emilio N, intentó huir del lugar y arrojó el arma de fuego a un terreno baldío.

(Foto: Nuestro Diario)

Las autoridades iniciaron un seguimiento a corta distancia y lograron detenerlo a unos 500 metros del lugar del crimen.

Durante la captura, Emilio N presentaba golpes en el rostro y fue trasladado bajo custodia policial.

(Foto: Nuestro Diario)

En el sitio se incautó un arma de fuego marca Glock calibre 9 mm con seis municiones, que se presume fue utilizada en el ataque.

(Foto: Nuestro Diario)

Hasta el momento el caso continúa bajo investigación.

Sobre el ataque armado

El incidente se registró la noche del jueves 21 de agosto cuando Darwin José Cruz Carrillo fue alcanzado por un disparo en el abdomen mientras se encontraba en el caserío Cielito Lindo en la aldea Cerro Gordo, Jutiapa.

Darwin José será velado en el caserío Cielito Lindo, Jutiapa de donde era originario. (Imagen: Funeraria Nueva Esperanza)

El Comando Voluntario de Rescate intervino tras recibir varias llamadas sobre el hecho, brindó atención prehospitalaria a Cruz Carrillo y lo estabilizó para su traslado al hospital, donde falleció al momento de su ingreso.

*Con información de Nuestro Diario