Vicepresidenta de EE.UU. se reunió con líderes de Guatemala

La vicepresidenta de Estados Unidos se reunió en videoconferencia con líderes guatemaltecos a quienes pidió que la ayuden a identificar a las comunidades que más apoyen necesiten.

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, se reunió el martes con líderes comunitarios de Guatemala decidida a poner a la población guatemalteca en el centro de las soluciones a las causas que impulsan la migración irregular a Estados Unidos.

"Quiero escucharlos. Quiero saber de su trabajo", les dijo a una docena de representantes de grupos de base de Guatemala durante una cita por videoconferencia.

Harris, a quien el presidente Joe Biden encomendó atender la creciente llegada de migrantes del Triángulo Norte centroamericano a la frontera entre Estados Unidos y México, dijo que el enfoque del gobierno estadounidense será "amplio" pero sobre todo "basado en el lugar".

"Estamos construyendo una estrategia integral" para abordar los "factores agudos" que hacen que la gente "deje ahora mismo" su casa: la violencia, la corrupción, la pobreza, la falta de oportunidades económicas, el impacto del cambio climático, señaló.

"La razón por la que quería estar con ustedes y saber de ustedes", agregó, "es que conocen a las personas que están detrás de las estadísticas (...) Creo que pueden ayudarme a identificar a las comunidades que más necesitan apoyo", incluidas las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas y las personas LGBTQ.

Today, I met with Guatemalan community leaders. They have invaluable insight into what is happening on the ground in the wake of hurricanes, drought, and the pandemic. I look forward to working with them to help the people of their country build a more hopeful future. pic.twitter.com/qHAMWT5dZH — Vice President Kamala Harris (@VP) April 27, 2021

Harris dijo que espera poder reunirse en persona con estos líderes comunitarios en junio, cuando proyecta viajar a Guatemala.

Parte de mi visión "es reconocer que todos somos vecinos", y debemos abordar este problema como vecinos, dijo la vicepresidenta al concluir.

El encuentro del martes, organizado por la embajada estadounidense en la capital guatemalteca, tuvo lugar un día después de que Harris anunciara ayuda humanitaria adicional de Estados Unidos a Centroamérica por 310 millones de dólares, durante una reunión virtual con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.

"Nuestra asistencia humanitaria atenderá las necesidades inmediatas de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad", dijo este martes el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, al informar sobre los fondos.

La reunión con organizaciones sociales se llevó a cabo un día después de sostener una breve conversación con el presidente Alejandro Giammattei. (Foto: AFP)

Del total, 255 millones de dólares serán destinados a ayuda humanitaria: 125 millones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para asistencia alimentaria de emergencia, 104 millones para la protección de refugiados y solicitantes de asilo, y 26 millones del Departamento de Defensa para brindar servicios esenciales de salud y educación a Guatemala, Honduras y El Salvador.

Además, se destinarán 55 millones de dólares para paliar la inseguridad alimentaria en la región. El Departamento de Agricultura dará 25 millones para fortalecer el sector agrícola guatemalteco y otros 30 millones para ampliar de inmediato el acceso a comidas diarias y alfabetización para niños en Guatemala y Honduras.

El Triángulo Norte centroamericano, que integran Guatemala, Honduras y El Salvador, fue azotado por dos devastadores huracanes en noviembre y sufre el impacto de la pandemia de covid-19 y de una prolongada sequía.