Víctima denuncia "protección" del MP a juez de trata acusado de violación sexual

-

Hace más de 10 meses, que una mujer denunció haber sido víctima de violación sexual por parte del juez Mario Efraín Najarro.

TE INTERESA: El juez acusado de abusar de una pasante en el interior de un juzgado

Una joven de 25 años denunció haber sido víctima de violación sexual por parte del juez de trata de personas, Mario Efraín Najarro, los hechos ocurrieron en el interior del juzgado en julio de 2023 y la denuncia llegó al Ministerio Público en abril de 2024.

Han pasado más de 10 meses en que se presentó la denuncia y aunque la víctima ha recibido acompañamiento por parte del Instituto de la Víctima, considera que el caso no ha avanzado como se esperaba.

Es por ello que el 26 de febrero de 2025, la víctima, presentó una nueva denuncia, esta vez en la Supervisión del Ministerio Público y pide que se investigue porqué la Fiscalía de la Mujer no ha realizado más diligencias relacionadas al caso.

En la denuncia, la víctima expone que desde el año pasado requirió información y le indicaron que la fiscal a cargo "estaba de vacaciones" por lo que no podían darle mayor información. Soy502, en una nota publicada en diciembre de 2024, también consultó al MP sobre el caso y la Fiscalía se limitó a decir que "estaban investigando".

En la denuncia inicial, la víctima señaló que le costó denunciar a su agresor, pues el juez en diferentes oportunidades indicó que tenía "contactos" en el Ministerio Público y Organismo Judicial y tenía miedo de represalias.

Ahora, teme que lo manifestado por el juez Quinteros, sea verdad y por ello no avance la denuncia interpuesta.

Soy502 volvió a consultar al Ministerio Público sobre este caso. Se copia literalmente la respuesta obtenida:

"La Fiscalía de la Mujer da seguimiento a la denuncia electrónica presentada el pasado 13 de abril de 2024, a través de la cual se ponía de conocimiento de las autoridades hechos en los que se presume la participación del señor Mario Efraín Najarro Quinteros. En ese sentido, se han efectuado las diligencias pertinentes para esclarecer el hecho. Es importante indicar que la persona señalada como presunto responsable de estos hechos, goza actualmente del derecho de antejuicio y en ese sentido las actuaciones desarrolladas, han sido de vital importancia puesto que a través de ellas se han establecido, tal y como establece el artículo 293 del Código Procesal Penal, las razones que justifican la petición del retiro de derecho de antejuicio".

El caso

La mujer, de 25 años, denunció que ella era pasante en el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en delitos de trata de Personas del Departamento de Guatemala. Llegó a ese lugar en 2022, meses antes que el juez Najarro fuera designado a ese juzgado.

La víctima describió que apoyaba a sus compañeros con las labores del juzgado, que no recibía un salario por ello, pero que estaba allí porque "quería aprender". La mujer dijo tener pénsum cerrado en Licenciatura en Ciencias Jurídicas.

Aunque sus labores transcurrían con normalidad, el 19 de julio de 2023 todo cambió.

Ese día, a eso de las 15:15 horas, el juez Quinteros había terminado una audiencia y mandó a llamar a la pasante a su despacho. Ella llegó y para su sorpresa, el juez le pidió que le fuera a comprar un "six pack" de cervezas a la tienda y le entregó un billete de Q100. Ella, por obedecer a la autoridad superior, fue a la tienda y le llevó las cervezas. El juez le dio una a ella y otra a un personal del Juzgado, los dos trabajadores se la tomaron rápido y salieron del despacho del juez.

"Esa conducta del juez de tomar cerveza o licor en el interior del juzgado era frecuente", se lee en la denuncia.

Minutos más tarde ocurrió la pesadilla para la pasante. Antes de retirarse del juzgado, utilizó el servicio sanitario, pero al regresar por sus cosas le dijeron que el juez la estaba llamando. Ella se acercó al despacho y encontró al juez frente a la puerta, la llamó por su nombre y le dijo que le quería decir algo. Ella no pensó que algo malo fuera a pasar, se acercó y fue cuando ocurrió la agresión.

"Me jaló, me topó a la pared, me sujeto con sus manos y me dijo que yo le gustaba, que si yo quería andar con él, me decía que nadie se iba a enterar, yo me negaba y él insistía, me decía que con él iba a tener todo, pero yo le decía que no. Él se empezó a molestar y me empezó a sujetar más fuerte...", es parte de la descripción que la víctima hizo de los hechos.

Aunque en la denuncia se describen las acciones posteriores que habría cometido el juez, estas no serán colocadas por respeto a la víctima.

"Yo me negué en todo momento, como pude me logré soltar y salí corriendo a traer mis cosas, me fui al primer nivel a esperar que llegaran por mí, pero siempre llorando", se lee en la denuncia.

Al día siguiente de los hechos, la pasante ya no llegó al juzgado, estaba atemorizada, no lograba procesar lo que había ocurrido, sentía asco y estaba muy mal.

El juez le estuvo mandando mensajes y llamadas, pero ella no respondió. Pasados los días, la víctima volvió al juzgado por sus cosas, aunque el juez trataba de acercarse, ella lo ignoraba, hasta que decidió ya no seguir llegando.