¡Reelegido! Laporta será presidente del Barcelona hasta el 2031

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Joan Laporta fue reelegido como presidente del FC Barcelona este domingo, tras derrotar en las elecciones a Victor Font, y seguirá al cargo del club catalán hasta 2031.

El carismático dirigente de 63 años, que también se impuso a Font en los comicios de 2021, recuperará su cargo el próximo mes de julio luego de dimitir hace varias semanas, como parte del proceso electoral.

Alrededor del 42% de los socios del FC Barcelona votaron, unos 48.480 votos en total. Laporta triunfó con el 68,18% frente al 29,78% de Font.

"Estamos tristes, realmente teníamos esperanza y es una lástima. Felicitamos a Laporta", declaró Font a los periodistas al admitir su derrota.

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Así es como se han repartido los votos en las elecciones del FC Barcelona con el 100% del escrutinio pic.twitter.com/dN1cmvGDq0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 15, 2026

Laporta presidió al club entre 2003 y 2010, durante una edad dorada para el equipo en la que se logró el triplete en 2009, con Pep Guardiola en el banquillo.

Varios jugadores del primer equipo y el entrenador Hansi Flick votaron este domingo tras la victoria 5-2 del equipo contra el Sevilla.

El excentrocampista del Barsa Sergio Busquets, la tres veces Balón de Oro y estrella del club femenino, Aitana Bonmatí, o el exjugador y entrenador Xavi Hernández fueron otros de los miembros del club que acudieron a las urnas.

Festejo en el Camp Nou

Los centros de voto se instalaron en el Camp Nou, el estadio del cuadro blaugrana, y en otras ciudades de Cataluña como Girona, Tarragona y Lleida, y también en Andorra.

Laporta fue visto celebrando mucho antes de que se contaran los votos, y bailando con los jugadores del Barça tras la goleada en el Camp Nou.

El abogado, elegido en 2021 con la promesa de mantener a la superestrella Lionel Messi en la formación, algo que no logró, ayudó al Barça a mantenerse a flote pese a su aguda crisis financiera.

No exento de controversias, Laporta vendió derechos televisivos futuros y partes del club para financiar fichajes como los del polaco Robert Lewandowski o el brasileño Raphinha en 2022.

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Bajo su pasada presidencia, el Barça ganó LaLiga en 2023 y 2025, y tras la llegada de Flick alcanzó la temporada anterior las semifinales de la Liga de Campeones de Europa por primera vez desde 2019.

También recibió críticas de varios sectores tras unirse al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para tratar de hacer funcionar el ya abandonado proyecto de la Superliga europea.

El Barcelona se desvinculó este año de dicha iniciativa, promovida por su clásico rival.

Durante el primer mandato de Laporta, el club logró el fichaje de la superestrella brasileña Ronaldinho Gaúcho y el ascenso de Lionel Messi, además de las dos Champions conquistadas en 2006 y 2009.