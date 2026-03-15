Trasladan a alias "El Inquieto" al Preventivo de la zona 18 (Video)

El recapturado terrorista del barrio 18 alias “El Inquieto” trasladado al preventivo de la zona 18



Luego de recibir alta médica, el terrorista de la pandilla del barrio 18 José Carmelo Sinay Ortiz, de 37 años, alias “El Inquieto” recapturado por investigadores de la #DIPANDA pic.twitter.com/0TbM5f4p1E