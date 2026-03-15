Trasladan a alias "El Inquieto" al Preventivo de la zona 18 (Video)

Días después de su recaptura y tras estar en observación médica, las autoridades de seguridad trasladaron al reo fugado.
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Este domingo 15 de marzo, la PNC dio a conocer que en horas de la madrugada se trasladó al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 a José Carmelo Sinay Ortiz, de 37 años, conocido como alias "El Inquieto", uno de los 20 reos fugados de Fraijanes II.
Sinay Ortiz había estado bajo observación médica y policial tras su captura el pasado viernes 13 de marzo en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.
La aprehensión se registró en un operativo en el que terminó herido.
Debido a su alta peligrosidad, el reo fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad. Alias "El inquieto" fue puesto a disposición de un juez para determinar su situación legal.