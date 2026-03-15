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Trasladan a alias "El Inquieto" al Preventivo de la zona 18 (Video)

  • Por Reychel Méndez
15 de marzo de 2026, 15:06
El ahora capturado fue trasladado de Quetzaltenango hacia el preventivo de la zona 18. (Foto: PNC)

El ahora capturado fue trasladado de Quetzaltenango hacia el preventivo de la zona 18. (Foto: PNC)

Días después de su recaptura y tras estar en observación médica, las autoridades de seguridad trasladaron al reo fugado. 

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Este domingo 15 de marzo, la PNC dio a conocer que en horas de la madrugada se trasladó al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 a José Carmelo Sinay Ortiz, de 37 años, conocido como alias "El Inquieto", uno de los 20 reos fugados de Fraijanes II.

Sinay Ortiz había estado bajo observación médica y policial tras su captura el pasado viernes 13 de marzo en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. 

La aprehensión se registró en un operativo en el que terminó herido.  

Las autoridades deberán determinar la ubicación definitiva del capturado. (Foto: PNC)
Las autoridades deberán determinar la ubicación definitiva del capturado. (Foto: PNC)

Debido a su alta peligrosidad, el reo fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad. Alias "El inquieto" fue puesto a disposición de un juez para determinar su situación legal. 

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