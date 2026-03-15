Los ases del motocrós brillaron en la noche de la Copa MX-GT 2026

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Los ases del motocrós brillaron con luz propia en la Copa MX-GT 2026, que contó con más de 50 corredores, quienes lucharon por subir a lo más alto del podio, y en el cual lucieron pilotos como Julián Tabarini, Gabriel Morales, Martín Alvarado, Mateo Solís, y Marcela Melgar, entre otros.

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La lluvia intensa predominó en la tercera edición del certamen, organizado por JMMX School, un evento que se ha caracterizado por presentar a competidores de alto nivel, pero que se ha convertido en el semillero de los futuros pilotos de este deporte en Guatemala.

La noche del evento el clima no perdonó y la lluvia torrencial se hizo presente, lo que fue un obstáculo más a vencer por parte de los corredores, quienes se enfrentaron a una pista muy complicada por las pozas, el fango, y deslizamientos, en el trayecto del Coliseo Xtreme Park.

La división de 85 centímetros cúbicos, fue una de las más disputadas en la jornada nocturna de la la Copa MX-GT 2026. (Foto: PSLMX)

A pesar de ello, más de 50 pilotos salieron a la pista para luchar por la victoria. Entre ellos brillaron Julián Tabarini, quien ganó la categoría de 65 centímetro cúbicos, Gabriel Morales, quien se impuso en Expertos, Martín Alvarado, quien venció en pre expertos y Mateo Solís, quien ganó en 50 centímetros cúbicos.

Adrián Méndez, hijo del legendario piloto Juan Martínez, fue otro de los corredores que brilló al ubicarse segundo en la división de pre expertos; además de, Marcela Melgar, la corredora, que compite contra hombres, y que no teme tomar las curvas, y saltos con pericia, para alcanzar la victoria.

El evento, que contó con divisiones de 50 centímetros cúbicos, 65 cc., 85 cc., novatos, pre expertos y expertos, las prácticas iniciaron a las 16 horas, y el main event, arrancó a las 17.30 horas. La competencia, finalizó a las 22 horas, para dar inicio a la premiación, y luego vivir una noche de convivencia deportiva y familiar.