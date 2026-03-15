El padre y dj Guilherme recuerda a Guatemala y a Francisco Paez en un video

El padre y DJ Guilherme publicó en sus redes sociales la presentación donde entregó su música a Dios, y destacó el momento en el que conoció a Francisco Paez, vocalista de Malacates Trébol Shop.
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En sus redes sociales oficiales el mensajero de la paz a través de la música electrónica, contó en un video, su experiencia en el país.
"Guatemala y una y una sorpresa muy especial con Francisco Paez", escribió.
En el clip se aprecia al sacerdote acompañar al músico guatemalteco con el tema "Ni un centavo", una fusión que los presentes no esperaban.
Paez apareció de manera repentina en el escenario provocando la euforia de los presentes al ver representada la música nacional en el show.
Con esta publicación el padre Guilherme confirmó que sintió mucho apoyo de los creyentes nacionales.
El DJ compartió su repertorio el 12 de marzo, un día antes ofició una misa en la Catedral Metropolitana.
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