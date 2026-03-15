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El ataque armado que dejó una persona fallecida este domingo

  • Por Reychel Méndez
15 de marzo de 2026, 15:41
Un hombre murió después de un ataque armado ocurrido este domingo. (Foto ilustrativa: iStock)

Un hombre murió después de un ataque armado ocurrido este domingo. (Foto ilustrativa: iStock)

La víctima mortal fue localizada en una acera de la colonia Progreso, en el municipio de Amatitlán. 

OTRAS NOTICIAS: Esto encontraron durante las requisas en el penal Renovación I

La tarde de este domingo se reportaron varias detonaciones de arma de fuego, por lo que fueron alertados los Bomberos Voluntarios ya que reportaban a un hombre herido que se encontraba en una banqueta de la colonia Progreso I, en el municipio de Amatitlán.

Al arribo de los socorristas evaluaron a un hombre y determinaron que ya no presentaba signos vitales. La víctima fue identificada como: Jorge Hernández de 27 años. 

Tras el hecho de violencia, la escena del crimen fue acordonada por las autoridades para que se realicen las diligencias correspondientes. 

El hombre fue identificado como Jorge Hernández (Foto: Redes Sociales)
El hombre fue identificado como Jorge Hernández (Foto: Redes Sociales)

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