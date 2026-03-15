El ataque armado que dejó una persona fallecida este domingo

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La tarde de este domingo se reportaron varias detonaciones de arma de fuego, por lo que fueron alertados los Bomberos Voluntarios ya que reportaban a un hombre herido que se encontraba en una banqueta de la colonia Progreso I, en el municipio de Amatitlán.

Al arribo de los socorristas evaluaron a un hombre y determinaron que ya no presentaba signos vitales. La víctima fue identificada como: Jorge Hernández de 27 años.

Tras el hecho de violencia, la escena del crimen fue acordonada por las autoridades para que se realicen las diligencias correspondientes.

El hombre fue identificado como Jorge Hernández (Foto: Redes Sociales)