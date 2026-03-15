El ataque armado que dejó una persona fallecida este domingo

La víctima mortal fue localizada en una acera de la colonia Progreso, en el municipio de Amatitlán.
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La tarde de este domingo se reportaron varias detonaciones de arma de fuego, por lo que fueron alertados los Bomberos Voluntarios ya que reportaban a un hombre herido que se encontraba en una banqueta de la colonia Progreso I, en el municipio de Amatitlán.
Al arribo de los socorristas evaluaron a un hombre y determinaron que ya no presentaba signos vitales. La víctima fue identificada como: Jorge Hernández de 27 años.
Tras el hecho de violencia, la escena del crimen fue acordonada por las autoridades para que se realicen las diligencias correspondientes.