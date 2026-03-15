Localizan con vida a hombre de 90 años que había estado desaparecido

Un hombre identificado como Rosendo Pérez Velásquez, de aproximadamente 90 años, había estado desaparecido desde hace 72 horas.

Sin embargo, este domingo fue localizado en una hondonada de 15 metros de profundidad en un área desolada en Taxisco, Santa Rosa.

El hombre se encontraba en el interior de una finca, entre piedras y maleza seca. El desaparecido fue rescatado y atendido por Bomberos Municipales Departamentales, quienes lo trasladaron a un centro asistencial ya que presentaba cuadros de deshidratación severa así como golpes en distintas regiones del cuerpo.

El hombre fue rescatado y trasladado a un hospital. (Foto: ASONBOMD)

De acuerdo con información compartida por testigos, Rosendo conocido cariñosamente como “Don Chendo“, habría salido de su vivienda y no había vuelto a casa, por lo que sus familiares iniciaron su búsqueda en colaboración con personal del Ejército, socorristas y la PNC.

Personas que se unieron a la búsqueda del adulto mayor brindaron su apoyo para llevarlo a la ambulancia y se procediera con el traslado a un centro de salud de la localidad, pero debido a su estado de salud fue referido al Hospital Nacional de Escuintla.

El adulto mayor había estado desaparecido hasta esta tarde. (Foto: ASONBOMD)