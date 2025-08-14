Caso Hogar Seguro: audiencia de reparación se realiza a puerta cerrada

-

Víctimas del Hogar Seguro logran audiencia de reparación digna bajo reserva por riesgo de extorsión.

Este jueves 14 de agosto, el Tribunal Séptimo de Sentencia realizó la audiencia de reparación digna para las víctimas de la tragedia del Hogar Seguro, Virgen de la Asunción. Esta etapa sucede después de que el mismo tribunal condenara a exfuncionarios por la muerte de 41 niñas y 15 sobrevivientes que resultaron con heridas y secuelas psicológicas.

Edgar Gómez, fiscal del MP, solicitó a la presidenta del tribunal, Ingrid Cifuentes, que la audiencia se realice a puerta cerrada, debido a que las víctimas solicitarán una compensación económica y con ello se busca resguardar su seguridad, por el tema de extorsiones. Dicha petición fue aceptada.

"Hay informes en los que se sugieren montos y ante la grave situación de extorsiones que afecta al país, las familias temen ser objeto de amenazas o ataques si se percibe que recibirán alguna compensación", explicó el fiscal Gómez.

La jueza Cifuentes fundamentó su decisión en los principios de protección a las víctimas y reserva de información sensible, establecidos en la legislación nacional y tratados internacionales sobre derechos humanos.

