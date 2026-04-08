Vidas en Ruta: El programa que educa a los conductores y reduce multas

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La Municipalidad de Guatemala activa el programa Vidas en Ruta con un 60% de descuento en multas para todo tipo de vehículos. Aprende sobre seguridad vial, aprueba los módulos y limpia tus remisiones de forma automática.

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La Municipalidad de Guatemala actualizó los alcances del programa Vidas en Ruta, el cual ahora extiende sus beneficios a todo tipo de vehículos y reporta miles de participantes desde su implementación.

El director de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), Héctor Flores, explicó que esta iniciativa tuvo su origen en 2024, cuando estaba dirigida exclusivamente a motoristas, quienes podían obtener un descuento del 50 % en multas al completar y aprobar un curso de educación vial.

Todos los pilotos pueden ingresar al curso. (Foto: Archivo)

"Ahora se sacó uno más universal, con un 60 % de descuento para todo tipo de vehículo, como buses, camioncitos, particulares e incluso motos", detalló Flores.

Añadió que el curso se desarrolla en línea, consta de seis módulos y también cuenta con evaluaciones que deben aprobarse con una nota mínima de 70 puntos. En caso de no alcanzar el puntaje, los participantes tienen la opción de repetir la evaluación.

El curso se impartirá de forma virtual. (Foto: Archivo)

El programa, aprobado mediante el Acuerdo COM-15-2026, permite reducir el 60 % del valor de las multas de tránsito, eliminar los intereses por mora y aplicar el beneficio a sanciones emitidas hasta el 15 de marzo de 2026. Una vez aprobado el curso, el descuento se aplica automáticamente.

Según la comuna, esta medida responde al incremento en el costo de vida y a la necesidad de promover calles más seguras mediante la educación vial.

Los interesados pueden inscribirse en la plataforma digital habilitada por la municipalidad.

El curso incluye temas básicos, pero clave para cualquier conductor. (Foto: Archivo)

El contenido del curso incluye temas como señales de tránsito, límites de velocidad, normas de circulación, buenas prácticas al conducir y un módulo de apoyo psicológico enfocado en identificar factores que pueden alterar el comportamiento del conductor.

Entre los objetivos principales del programa destacan fortalecer los conocimientos de los pilotos, prevenir infracciones y reducir accidentes de tránsito, además de mejorar la convivencia vial.

Es necesario ganar el curso con 70 puntos. (Foto: Archivo)

Impacto

De acuerdo con Flores, hasta el momento se han inscrito más de 3 mil 399 personas, de las cuales 2 mil 89 ya aprobaron el curso, mientras que mil 310 deberán repetir la evaluación. Asimismo, se reportan 12 mil 541 multas registradas, de las cuales 5 mil 229 ya han sido pagadas.

Las evaluaciones han evidenciado que el desconocimiento de señales de tránsito, los límites de velocidad en áreas urbanas y la documentación obligatoria para circular son las principales causas de reprobación.

El programa estará vigente hasta el 30 de abril del presente año. Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a aprovechar esta oportunidad no solo para reducir sus multas, sino también para mejorar sus hábitos de conducción.

"La sugerencia, si yo fuera padre de familia de quienes empiezan a conducir, tengan o no multas, es que los pondría a hacer el curso", concluyó Flores.

Se busca reforzar los conocimientos en conducción. (Foto: Archivo)

Toma nota

Hay multas que no aplican a este beneficio; entre estas se encuentran las más graves según el reglamento de tránsito.