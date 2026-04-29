¡Caen al asfalto! Un grupo de ciclistas sufrió una fuerte caída en carretera (video)

El percance ocurrió durante la quinta edición de la Vuelta Bantrab 2026 que se corre en Guatemala.
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Durante una vuelta ciclística en la que participan 96 corredores, ocurrió un accidente que dejó a varios de ellos heridos.
El hecho se registró en los primeros kilómetros de la autopista a Palín, Escuintla, luego que un motorista embistiera a varios ciclistas y algunas motocicletas de medios de comunicación que cubrían el evento.
Los heridos fueron atendieron en el lugar, algunos fueron trasladaron a otros a centros asistenciales debido a la gravedad de sus heridas.
Por medio de un video se logró evidenciar el momento del accidente. En el se puede observar que debido a la velocidad de los competidores fue imposible frenar o esquivar sin afectar al resto de compañeros.
Información preliminar indica que Carlos Acajabón del equipo de la Asociación de Ciclismo de Quiché es uno de los más afectados, ya que presenta golpes fuertes en el cuerpo. Además de un ciclista de Totonicapán.