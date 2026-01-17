VIDEO: Arbeloa defiende a Vinícius tras los silbidos del Bernabéu

-

Álvaro Arbeloa no se guardó nada en la rueda de prensa posterior al triunfo del Real Madrid 2-0 sobre el Levante y defendió a Vinícius, silbado durante la presentación en el Real Madrid.

"Los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid. A mí no me van a engañar", declaró Arbeloa en rueda de prensa.

"A mí también me han silbado mucho y uno de los aspectos que hacen este club grande es la exigencia de nuestro equipo, sabemos de qué semana venimos y la exigencia la tenemos que tomar a bien porque saben que podemos dar más", explicó sobre los abucheos a sus jugadores.

También defendió a Vinícius: "Lo único que voy a hacer es sacar al mejor Vinícius. Voy a hacer que sus compañeros lo busquen. Representa muy bien al Madrid, encara, se atreve, destaca". E incidió en que está contento con el triunfo. "Todos somos conscientes de que vamos a mejorar y de que vamos a luchar por todo".

Con esta victoria, el Real Madrid mete presión al líder FC Barcelona, que tiene 49 puntos y le saca ahora solo uno de ventaja, antes de medirse el domingo a la Real Sociedad en Anoeta.