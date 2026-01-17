El Real Madrid gana con Arbeloa ante silbatina de su afición

-

En el debut en LaLiga de Álvaro Arbeloa como técnico, el Real Madrid venció 2-0 al Levante en el Bernabéu, en la vigésima jornada, ante unos aficionados que abuchearon a sus jugadores al inicio del partido.

Kylian Mbappé (58) adelantó a los blancos con un gol de penal que el propio atacante francés provocó tras ser derribado por el central del Levante Adrián de la Fuente y Raúl Asencio (65) sentenció con un tanto de cabeza tras un córner.

El choque comenzó con una sonora pitada dedicada principalmente al brasileño Vinícius y al inglés Jude Bellingham cada vez que tocaban el esférico. También fueron silbados otros jugadores, como el uruguayo Fede Valverde y Dean Huijsen.

El presidente blanco Florentino Pérez tampoco salió indemne del malestar. La afición coreó "Florentino dimisión" por el enojo que supuso perder dos títulos (Supercopa y Copa del Rey) en unos días y, entre tanto, cambiar a Xabi Alonso por Arbeloa.

Con esta victoria, el Real Madrid mete presión al líder Barcelona, que tiene 49 puntos y le saca ahora sólo un punto de ventaja, antes de medirse el domingo a la Real Sociedad en Anoeta.