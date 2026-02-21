VIDEO: Así fue el intento de asalto en la calzada Roosevelt

-

Un intento de asalto se registró este sábado 21 de febrero sobre la calzada Roosevelt.

Un automovilista grabó en video el momento en que dos motoristas intentaron asaltar a tripulantes de un vehículo tipo sedán color blanco.

El intento de asalto se registró sobre la calzada Roosevelt, pasado el medio día de este sábado 21 de febrero.

Los delincuentes exigieron las pertenencias a sus víctimas, pero al no lograr su objetivo dispararon al aire, posteriormente siguieron exigiendo que entregaran sus pertenencias.

En el video se observa el momento en que los asaltantes optan por huir del lugar.

#Precaución se reporta intento de asalto en #CalzRoosevelt zona 11, mucho cuidado y atentos, @PNCdeGuatemala @vichoguate @juanVictorCas1 @viniciogutierr3 pic.twitter.com/aw1KNS8FZf — EL & AR (@SoloDimeA_) February 21, 2026

Metros más adelante, los tripulantes del vehículo blanco detuvieron la marcha.

Llamaron a Bomberos Municipales, quienes llegaron a auxiliarlos por presentar crisis nerviosa.

Disparos en calzada Roosevelt zona 7, bajo puente Periférico.



Motoristas, asaltantes, encañonan a conductor de automóvil, al oponerse hacen varios disparos al aire.



No hay heridos, las víctimas fueron atendidas por crisis nerviosa.#TransitoGT #TraficoGT #PoliciaMT… pic.twitter.com/kQOT8RuTXH — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) February 21, 2026

Otros asaltos

Durante la semana se registraron otros asaltos en la ciudad de Guatemala.

El 18 de febrero, un hombre de aproximadamente 80 años fue golpeado tras oponerse a un asalto mientras caminaba en la 7a. avenida y 2a. calle la zona 9 de la ciudad capitalina.

Según indicó esta víctima, dos desconocidos se le acercaron y trataron de despojarlo de sus pertenencias, pero al oponerse, lo empezaron a golpear.

Ese mismo día, se compartieron videos de las cámaras instaladas en el sector A10 de San Cristóbal, zona 8 de Mixco, las cuales captaron un intento de asalto.

Según las imágenes, una camionetilla se estaciona y de ella, descienden dos hombres que se dirigen hacia un comercio para tomarlo por asalto, pero no lo logran.

Además, también se registró un intento de asalto en la avenida Bolívar y 35 calle de la zona 3 capitalina, en contra del conductor de un taxi por aplicación.