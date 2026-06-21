VIDEO: así rescataron a las víctimas del bus que cayó a barranco

El bus se salió de la ruta y cayó al vacío con varios pasajeros a bordo.
EN CONTEXTO: Bus se precipita a un barranco dejando varios heridos (video)
Por medio de un apoyo interinstitucional, fueron rescatados los pasajeros de un bus que se precipitó a un barranco ubicado en el kilómetro 140 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Chichicastenango, Quiché.
De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, trasladaron a 12 personas a distintos hospitales con heridas de gravedad.
Mientras que otros pasajeros fueron atendidos en el lugar; tras caer a 15 metros de profundidad en el interior del bus, que por razones aún bajo investigación se salió de la ruta y cayó.
La estructura del bus quedó destruida por el fuerte impacto y el tránsito del lugar se vio afectado.