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VIDEO: así rescataron a las víctimas del bus que cayó a barranco

  • Por Maria Fernanda Gallo
21 de junio de 2026, 09:48
El bus cayó a una profundidad de aproximadamente 15 metros. (Foto: Conred)

El bus cayó a una profundidad de aproximadamente 15 metros. (Foto: Conred)

El bus se salió de la ruta y cayó al vacío con varios pasajeros a bordo. 

EN CONTEXTO: Bus se precipita a un barranco dejando varios heridos (video)

Por medio de un apoyo interinstitucional, fueron rescatados los pasajeros de un bus que se precipitó a un barranco ubicado en el kilómetro 140 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Chichicastenango, Quiché.

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, trasladaron a 12 personas a distintos hospitales con heridas de gravedad.

Mientras que otros pasajeros fueron atendidos en el lugar; tras caer a 15 metros de profundidad en el interior del bus, que por razones aún bajo investigación se salió de la ruta y cayó.

El vehículo quedó atrapado entre la maleza y ramas de los árboles. (Foto: RRSS)
El vehículo quedó atrapado entre la maleza y ramas de los árboles. (Foto: RRSS)
(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

La estructura del bus quedó destruida por el fuerte impacto y el tránsito del lugar se vio afectado.

(Foto. Bomberos Voluntarios)
(Foto. Bomberos Voluntarios)

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