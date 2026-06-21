Bus se precipita a un barranco dejando varios heridos (video)

Por la profundidad a la que cayó el bus, no se ha oficializado la cantidad de personas afectadas.
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Por razones aún bajo investigación, un bus que circulaba sobre el kilómetro 140 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Chichicastenango cayó al vacío.
Los pasajeros a bordo de este transporte se vieron afectados por el hecho.
El hecho ocurrió cuando el conductor del bus perdió el control del transporte, saliéndose de la ruta y cayendo a varios metros de profundidad.
Bomberos Voluntarios realizan el rescate de las víctimas, a quienes han logrado estabilizar para hacer el traslado hacía el Hospital Regional de Quiché.