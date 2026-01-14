Cámara de vigilancia graba ataque armado en Nueva Monserrat, Mixco

Una discusión terminó en un enfrentamiento armado que dejó dos fallecidos.
La noche del martes 13 de enero se reportó un ataque armado en la 12 avenida y 3ra. calle en Nueva Monserrat zona 3, Mixco, donde quedó fallecido un hombre de aproximadamente 30 años de edad.
En un video se puede observar que varias personas que se encuentran afuera de un inmueble discuten, entre ellas dos mujeres que tratan de calmar los ánimos.
Tras varios minutos de discusión, uno de los hombres acciona un arma de fuego contra el suelo tratando de intimidar. Al ver eso, una de las mujeres se coloca frente al ahora fallecido.
El atacante vuelve a disparar hiriendo a la mujer y dejando a su acompañante sin vida en la cinta asfáltica. Las imágenes muestran como otro hombre intenta dispararle al atacante cuando huía en su vehículo aunque no logra alcanzarlo, según se observa en el video compartido por el medio TN23 en redes sociales.
La mujer fue trasladada al Hospital Roosevelt en estado delicado. Sin embargo autoridades confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.
El hombre fue identificado como Derik López, de 41 años y su acompañante como Katherin Cajabón, de 24 años.