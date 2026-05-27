Las imágenes del incendio de un vehículo en la ruta al Pacífico

Pese a los esfuerzos de los socorristas y otros conductores, el vehículo se consumió por completo.
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Durante la madrugada de este miércoles 27 de mayo, se reportó sobre un hecho vial en la carretera que dirige al Pacífico.
Se trata de un vehículo tipo camioneta que se incendió en el kilómetro 22 de Ruta al Pacífico, Villa Nueva, cerca del vertedero de AMSA..
Ante los primeros minutos del siniestro, conductores brindaron apoyo para intentar sofocar las llamas.
Momentos después, al lugar se presentaron bomberos, pero el vehículo terminó de incendiarse por completo, generando tránsito lento en dirección de Amatitlán hacia Villa Nueva.
Con el apoyo de un vehículo pesado se logró movilizar el vehículo de la escena y colocarlo a orilla de la ruta mientras se coordina su retiro.
Autoridades recomiendan transitar con precaución y seguir las instrucciones de los agentes.