La actividad que complicará el tránsito este miércoles 27 de mayo

Es hoy, es hoy. Concierto de Ed Sheeran.



Por favor tomar en cuenta que aumentarán los viajes entre Chinautla y Guatemala, por eso para ayudar a mejorar las condiciones del tránsito se tiene un plan.



Gracias por apoyar con respetar las indicaciones de los agentes #PoliciaMT.… pic.twitter.com/pNsuHxI1OD