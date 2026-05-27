La actividad que complicará el tránsito este miércoles 27 de mayo

Este miércoles se llevará a cabo el concierto del britántico Ed Sheeran, por lo que las autoridades piden tomar nota sobre el movimiento vehicular que habrá en el sector.
EN CONTEXTO: Ed Sheeran traerá a Guatemala su "Loop Tour"
Este miércoles 27 de mayo, los guatemaltecos se preparan para disfrutar de una noche histórica y musical.
El cantautor británico Ed Sheeran se presentará por primera vez en Guatemala con su "Loop Tour". El show se realizará en el Estadio Cementos Progreso, zona 6.
Por ello, la Policía Municipal de Tránsito informa que el tránsito en los alrededores podría complicarse, sobre en el área de Chinautla, via bulevar La Pedrera.
Ed Sheeran es uno de los cantantes más exitosos del mercado anglosajón y a lo largo de su carrera ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo.