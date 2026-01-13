Cámara capta a pareja que ingresa en un comercio a robar, en la zona 11 (video)

La cámara de seguridad logró grabar el momento exacto en que se perpetró el asalto a mano armada.
OTRAS NOTICIAS: Camión vuelca y deja cuatro heridos en carretera a El Salvador
Un asalto quedó grabado por una cámara de vigilancia, en el interior de un comercio ubicado en la zona 11 de la ciudad de Guatemala.
Según se ha dado a conocer, la pareja que cometió el robo ya han realizado este tipo de actos ilegales en distintos negocios de las zonas 11 y 12, en ciudad San Cristóbal, en Mixco y sectores aledaños.
En las imágenes se observa el momento en que ambas personas ingresan al local, simulando estar interesados en algún producto o servicio del lugar.
Segundos después, el hombre que se había sentado en un sofá del lugar, saca un arma de fuego y aparentemente amenaza a los probables asesores del comercio y proceden a robarles sus pertenencias, incluyendo a una posible clienta.
Posteriormente, huyen del lugar con rumbo desconocido, mientras las personas que se encontraban en el interior del comercio salen del mismo segundos después.
Mira aquí el video: