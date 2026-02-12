¡Captan aparatoso accidente! Camión choca y atraviesa a un tráiler en México (video)

-

Una cámara de vigilancia logró grabar el momento exacto en que se registró el percance vial en el libramiento Irapuato-Salamanca.

Un aparatoso accidente de tránsito protagonizado por vehículos de transporte pesado quedó grabado por una cámara de seguridad en el libramiento Irapuato–Salamanca, en Guanajuato, México.

En las imágenes se observa el momento en que un tráiler se atraviesa a la vía contraria para aparentemente retornar, lo que provocó que obstaculizara por completo la ruta.

Sin embargo, un camión que circulaba en ese momento y que transitaba a una velocidad moderada, no logró frenar e impactó en un costado del furgón, el cual quedó partido y destruido.

A pesar del fuerte impacto, el camión no se detenía, hasta que terminó chocando contra un poste de energía eléctrica, en donde se generó un cortocircuito.

Mira aquí el video:

Así fue el accidente esta mañana entre un tráiler y un camión tipo torton en el Libramiento Norte, en Irapuato, a la altura de Misión Privadas Residenciales. #Guanajuato pic.twitter.com/ncUOxp3idA —  á (@luz_adriana_gto) February 12, 2026

Según informaron los medios locales, no hubo personas heridas ni lesionadas, solo se registraron los daños materiales que detuvieron el tránsito en el sector durante varios minutos.

Elementos de la Guardia Nacional acordonaron el área para evitar mayores riesgos y facilitar las labores de investigación, así como el retiro de las unidades involucradas.