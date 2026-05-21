Imágenes posteriores al incendio de un camión en Villa Nueva (Video)

Un incendio vehicular alertó a los vecinos y conductores de la zona 12 de Villa Nueva, luego que un camión repartidor se prendiera en llamas.

Una persona que se encontraba en el lugar logró captar el momento en el que el vehículo se quemaba.

Se incendia camión repartidor en Ciudad Real 2, zona 12 de Villa Nueva. pic.twitter.com/IqUSlsQeit — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) May 21, 2026

Por razones que se desconocen, el transporte se incendió en la vía pública y al paso de los minutos se calcinó debido a la magnitud del siniestro.

Ante la emergencia, al lugar acudieron bomberos, quienes lograron sofocar las llamas en cuestión de minutos.

Mientras se controlaba el incendio se detuvo el paso vehicular para prevenir accidentes. De este hecho se reportaron solo daños materiales.

El paso quedó bloqueado por algunos momentos mientras el vehículo se consumía en las llamas. (Foto: Redes Sociales)