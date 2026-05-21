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Imágenes posteriores al incendio de un camión en Villa Nueva (Video)

  • Por Reychel Méndez
21 de mayo de 2026, 13:11
El incendio ocurrió durante la mañana de este jueves. (Foto: Captura de video)

El incendio ocurrió durante la mañana de este jueves. (Foto: Captura de video)

Vecinos y conductores se alarmaron al ver al camión repartidor prendido en llamas.

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Un incendio vehicular alertó a los vecinos y conductores de la zona 12 de Villa Nueva, luego que un camión repartidor se prendiera en llamas.

Una persona que se encontraba en el lugar logró captar el momento en el que el vehículo se quemaba.

Por razones que se desconocen, el transporte se incendió en la vía pública y al paso de los minutos se calcinó debido a la magnitud del siniestro.

Ante la emergencia, al lugar acudieron bomberos, quienes lograron sofocar las llamas en cuestión de minutos.

Mientras se controlaba el incendio se detuvo el paso vehicular para prevenir accidentes. De este hecho se reportaron solo daños materiales.

El paso quedó bloqueado por algunos momentos mientras el vehículo se consumía en las llamas. (Foto: Redes Sociales)
El paso quedó bloqueado por algunos momentos mientras el vehículo se consumía en las llamas. (Foto: Redes Sociales)

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