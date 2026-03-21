¡Video! Captan a pareja de quetzales que fue sorprendida por la naturaleza

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Los ejemplares del ave nacional quedaron grabados cuando alzaron vuelo.

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Una pareja de quetzales fue captada en video cuando un incidente los hizo alzar vuelo, en el Refugio del Quetzal, ubicado en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos.

Los ejemplares del ave nacional se encontraban descansando sobre la rama de un árbol, pero esta se quebró y los alertó repentinamente.

Por lo tanto, emprendieron vuelo instantáneamente tras verse sorprendidos por la naturaleza.

El hecho fue captado por el guardabosques Robin Calderón, quien pertenece al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

Mira aquí el video:

Captan a pareja de quetzales que les tocó alzar vuelo tras quebrarse la rama en la que descansaban.



: Conap pic.twitter.com/qjbsvxlZyH — Geber Osorio (@OsorioGeber) March 21, 2026

Refugio del Quetzal

El Refugio del Quetzal cuenta con la administración de la Municipalidad de San Rafael Pie de la Cuesta, bajo la rectoría del Conap, que se ha encargado de impulsar un programa de nidos artificiales con troncos del árbol de batz desde el 2004, según indicaron las autoridades.

Esta área protegida se encuentra sobre el kilómetro 268.5 en la ruta hacia San Rafael Pie de la Cuesta, a 17 kilómetros de la cabecera departamental de San Marcos.

El ingreso es de Q20 por adulto y Q10 por niño, mientras que los extranjeros pagan Q50 por persona. El parqueo tiene un costo de Q10.