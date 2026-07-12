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Ladrones en motocicleta quedaron registrados en video cuando cometieron el robo de un celular a una mujer.

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El robo ocurrió sobre la 14 avenida y 18 calle de la Colonia La Reformita, en la zona 12 de Ciudad de Guatemala, la tarde del viernes 10 de julio.

El asalto quedó registrado cuando la víctima de un robo fue sorprendida por un desconocido, quien le arrebató su teléfono celular.

En el video, compartido a Soy502, se observa que dos hombres a bordo de una motocicleta detienen su marcha a pocos metros de su víctima.

Captan robo a una mujer en la colonia La Reformita zona 12.



: cortesía para Soy502

Lee más en https://t.co/mGBOEuvBJR pic.twitter.com/3nYu4g8ng0 — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) July 12, 2026

El pasajero de la moto desciende de ella y sorprende a la mujer que estaba utilizando su celular al momento del robo.

Con fuerza le arrebata el celular para posteriormente huir del lugar.

La mujer intentó alcanzarlo, pero el sospechoso escapó junto a su cómplice a gran velocidad.

Los vecinos del sector piden a las autoridades mayor vigilancia ante estos hechos que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.