Video: Captan robo en medio del tránsito del puente Tecún Umán

Los hechos ocurrieron este martes en la zona 9 capitalina, con dirección a El Obelisco.

Según las imágenes captadas en un video, dos hombres armados se acercan al conductor de un automóvil particular que espera en medio de la fila y le piden sus pertenencias.

Con amenazas y gritos le exigen los artículos de valor a la víctima. Posteriormente, los presuntos asaltantes huyen del lugar con rumbo desconocido en un vehículo de dos ruedas.

Las imágenes fueron captadas por otro conductor que también esperaba para pasar. De acuerdo con la narración, al autor del video le llamó la atención que los hombres estuvieran detenidos en medio del tránsito y por eso los grabó.

El asalto

El hecho se registró a las 7:40 de la mañana, de este martes, según indica el conductor que captó el video del robo.

Internautas expresaron su indignación por el hecho ocurrido en la ciudad de Guatemala y recomendaron tener precaución en el tráfico.