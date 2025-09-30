(VIDEO) Chelsea amarga el regreso de Mourinho a Stamford Bridge

-

La vuelta de José Mourinho a Stamford Bridge no pudo ser perfecta. Hubo ovación al portugués, cánticos en su honor, saludo y gestos de cariño del técnico luso, pero no victoria de su equipo. Ni empate siquiera.

Un gol en propio arco del colombiano Richard Ríos fue suficiente para que el Chelsea doblegara al Benfica (1-0) y amargara el regreso de Mourinho a su segunda casa en la Champions.

El exentrenador de los Blues estuvo activo en el banquillo y mandó a los suyos a presionar la salida del conjunto local, pero no tardó mucho en recibir el golpe. La anotación del Chelsea llegó luego de que Ríos empujara involuntariamente el balón hacia el fondo de la red un centro raso del argentino Alejando Garnacho.

Caliente cierre

Ante la falta de goles, los aficionados del Benfica la tomaron con uno de los suyos, Enzo Fernández, que estuvo seis meses en Lisboa y dejó 121 millones cuando se fue a Londres en enero de 2023.

José Mourinho ha tenido que ir a pedir a la afición del Benfica que dejaran de tirar botellas a Enzo Fernández.

La afición del equipo portugués no le perdonó la corta estancia y le lanzó botellas cuando este se dispuso a colgar un centro desde la esquina en la que estaban los lisboetas. El propio Mourinho se dirigió a ese fondo a pedir calma y paz.

El resultado permite a los Blues sumar su primera victoria en la presente Liga de Campeones, tras haber arrancado la campaña europea con derrota 3-1 en la cancha del Bayern Múnich.