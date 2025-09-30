Mbappé, tras su triplete: "No hay que olvidar lo que pasó contra el Atlético"

-

El francés Kylian Mbappé, anotador de tres de los cinco tantos de la goleada del Real Madrid al Kairat Almaty (0-5), sorprendió a todos al hablar sobre lo que pasó en el derbi, en medio de los festejos por la victoria en Champions.

Con su reciente cifra de 60 goles, el francés destacó que el equipo tiene que seguir en este nivel y no volver a pasar lo vivido en el derbi. Kylian aceptó que el grupo seguirá mejorando, pero no se puede caer en más errores.

"Nunca hay que olvidar lo que ha pasado el fin de semana. Esta es otra competición y hay que trabajar para ser mejor cada día", afirmó Mbappé a Movistar+ en alusión al encuentro frente al Atlético, que les puso los pies sobre la tierra.

"Mi trabajo es ayudar al equipo y sólo pienso en hacer lo que puedo para que el equipo gane partidos y trofeos", respondió el francés sobre los goles marcados.

Alonso sólo tuvo palabras de elogio hacia su delantero: "Necesitamos que florezca su calidad. No sólo por los goles, por todo. Por su influencia. Puede hacer una temporada espectacular".