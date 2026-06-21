¡Dentro de un costal! Los "ladridos" que alertaron a varios vecinos (video)

Los ladridos de angustia alertaron a los peatones y a las autoridades durante la noche.
OTRAS NOTICIAS: Instructor de gimnasio es atacado a tiros en San Marcos (video)
Un video por redes sociales se ha viralizado tras haber encontrado a un perro cachorro dentro de un costal abandonado.
En las imágenes se muestra como un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) se introduce a la maleza que se encuentra en la carretera, luego de ser alertados por vecinos del lugar.
El descubrimiento de la PNC fue que en medio de arbustos y entre basura, estaba un costal que se movía y emanaba ladridos de auxilio en medio de una noche oscura.
El agente policial saca un cuchillo con el que logra romper el costal que tenía privado de libertad al cachorro abandonado.
Minutos después, el pequeño animal sale del costal para poder respirar. Se observa que el perro presenta desnutrición y signos de abandono severo.