Instructor de gimnasio es atacado a tiros en San Marcos (video)

El joven quedó gravemente herido por los múltiples impactos de bala.
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En la 5a. calle de la zona 1 de Tecún Umán, municipio de Ayutla, San Marcos, un hecho armado se originó por desconocidos que atacaron a un joven de 20 años en plena vía pública la noche del sábado 20 de junio.
La víctima de este hecho fue Pablo Fernando Urías Salvador, de 20 años, quien se dedica a ser instructor de un gimnasio de la localidad.
Sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones. Vecinos acudieron a socorrerlo mientras esperaban la presencia de los Bomberos.
El entrenador fue traslado de emergencia a un hospital en donde permanece en estado delicado por las múltiples heridas provocadas.
El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) investigan el hecho para hallar a los responsables.